Explora Journeys premia gli adv 'Pioneers'

09:43

Explora Journeys introduce lo status di Pioneers, riservato ai consulenti di viaggio che hanno sostenuto Explora Journeys fin dall'inizio e che hanno prenotato almeno un viaggio nel primo anno di attività del brand.

Lo status Pioneers offre a un adv e a un suo ospite un invito omaggio per un viaggio educational tra il 17 luglio 2023 e il 31 maggio 2024, oltre all'accesso alle tariffe pensate da Explora Journeys per i viaggi personali dei consulenti di viaggio. Il brand fornisce, inoltre, benefit speciali per il referral di altri consulenti di viaggio a Explora Journeys, tra cui una commissione extra su tutte le nuove prenotazioni effettuate da questi consulenti di viaggio nel 2023.



Mentre si avvicina la data del viaggio inaugurale di Explora I, che partirà il 17 luglio 2023 da Southampton per un viaggio di 15 notti lungo i fiordi norvegesi e oltre il circolo polare artico arrivando infine a Copenaghen, l'impegno costante di Explora Journeys per la soddisfazione della community degli adv rimane una priorità.

“La community dei consulenti di viaggio è il cuore del nostro settore e fin dal primo giorno ci siamo impegnati per creare iniziative innovative a sostegno non solo del nostro successo, ma anche del loro - ha dichiarato Chris Austin, chief sales officer di Explora Journeys -. Siamo grati ai nostri Pioneers e desideriamo dotarli degli strumenti giusti per sostenere la crescita della loro attività e il nostro reciproco successo".



I consulenti di viaggio che hanno prenotato almeno un viaggio per il primo anno di attività di Explora Journeys ricevono in automatico lo status Pioneers.

I clienti dei consulenti di viaggio Pioneers possono ricevere questi incentivi: 10% di risparmio sui successivi cinque viaggi prenotati in partenza nel 2023; 5% di risparmio sui successivi cinque viaggi prenotati in partenza nel 2024 e oltre.

In più, è disponibile un credito Journey Experience Credit di 100 euro a persona, per un massimo di due persone per suite, un regalo che il consulente di viaggio può applicare ai successivi cinque viaggi di due persone.