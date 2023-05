08:37

Disney Cruise Line torna in pista per stringere una sinergia ancor più forte con le agenzie di viaggi. Grazie a una flotta composta da cinque navi, gli itinerari proposti sono molteplici e vanno dal Mediterraneo alle Bahamas passando per il Messico e i fiordi norvegesi. Gli agenti di viaggi italiani possono proporre ai propri clienti una vacanza da sogno a bordo di Disney Cruise Line diventando Travel Partner Disney Cruise Line.

Diventare partner è semplice: è sufficiente registrare la richiesta del codice agenzia che le abiliterà alla vendita. Il processo di registrazione prevede diverse fasi.

I vantaggi dell’essere Travel Partner Disney Cruise Line sono diversi: una commissione del 10% per ogni pratica effettuata; tariffe agenti dedicate per poter sperimentare in prima persona un’esperienza a bordo delle navi; la possibilità di visitare la flotta Disney Cruise Line.



Una volta completata la richiesta di codifica, alcune agenzie italiane selezionate avranno la possibilità di visitare la nave Disney Dreams in occasione di due tour guidati previsti per il 13 e il 20 giugno rispettivamente a Napoli e Civitavecchia. In quest’occasione sarà possibile scoprire gli spazi comuni, le cabine e i servizi che caratterizzano le nostre navi da crociera.



Per soddisfare la richiesta crescente da parte del mercato italiano nei confronti di Disney Cruise Line, nelle prossime settimane saranno implementate alcune attività dedicate alle agenzie di viaggi. Tra queste, webinar dedicati durante i quali verrà illustrata l’intera flotta, gli itinerari e i servizi disponibili a bordo e una nuova sezione dedicata su Disney Stars con una serie di contenuti formativi che permetteranno agli agenti di conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line ed avere informazioni e strumenti utili alle vendite.