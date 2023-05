Allianz Partners firma Allyz, il nuovo ecosistema digitale dei servizi

14:18

Una nuova piattaforma per accompagnare i viaggiatori in tutte le fasi del viaggio con prodotti e soluzioni fornite sia direttamente, sia da altri attori del settore. Stiamo parlando di Allyz, il nuovo tool digitale di Allianz Partners ora disponibile anche in Italia, oltre che nei Paesi Bassi, in Spagna, in Germania e in Francia.

Più servizi in un unico ecosistema

La piattaforma integra in un unico ecosistema servizi quali il travel wallet per salvare i dettagli del viaggio, il servizio di alert con aggiornamenti su situazione sanitaria e sicurezza e l’accesso alla sala lounge dell’aeroporto in caso di ritardo del volo, oltre alla verifica dell’idoneità a un eventuale risarcimento in caso di cancellazione del collegamento.



Cambia la relazione con i clienti

"Per Allianz Partners - commenta Lydie Hippon Darde, Global Head of the New Models Unit di Allianz Partners - la nascita di Allyz segna un mutamento nel modo in cui ci relazioniamo con i clienti. Un nuovo cambiamento di mentalità che ci porta a pensare per ecosistemi, ci offre maggiori opportunità di differenziarci e allo stesso tempo di creare relazioni a lungo termine con i clienti, basate sulla fedeltà e sulla fiducia".



Allyz include anche il servizio Digital Access to Care, con teleassistenza h24 come il controllo dei sintomi tramite assistente virtuale o la chat online con un medico. La piattaforma funziona secondo un modello di membership "freemium", con diversi vantaggi disponibili a seconda del tipo di account scelto dall'utente. Tra i servizi gratuiti i consigli di viaggio per ricevere informazioni in tempo reale sulla situazione sanitaria e sicurezza del Paese di destinazione, un trip planner per gestire prenotazioni ed eventi del proprio viaggio e le sale lounge aeroportuali in caso di ritardo del volo. In questa fase di lancio gli utenti potranno accedere alla membership Allyz Plus e ai vantaggi riservati acquistando una delle polizze idonee, su allianz-assistance.it.



"Anticipiamo le esigenze dei viaggiatori"

“Anticipiamo i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e sviluppiamo un nuovo modo di raggiungere e soddisfare le esigenze dei diversi tipi di viaggiatori, inclusi quelli più giovani - aggiunge Marco Gioieni (nella foto), amministratore delegato di Allianz Partners Italia -. Di fronte a una ripresa del turismo che continua a ritmi sostenuti, siamo pronti ad accompagnare i viaggiatori con soluzioni di prodotto che ispirano fiducia e offrono semplicità in termini di fruizione del servizio stesso e protezione”.



La piattaforma è aperta all’apporto di altri attori del settore e proprio per questo Allianz Partners sta lavorando con una serie di fornitori di servizi di viaggio che condividono la stessa visione e la stessa volontà di far parte di questo nuovo modello collaborativo di business.