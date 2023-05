13:58

"Malgrado quello dei villaggi non rappresenti il target principale per Napoleon, il tour operator offre comunque una serie di proposte relative alla programmazione Elba, Toscana, Corsica e soprattutto Sardegna."Per quanto riguarda i servizi nelle strutture - conferma il commerciale Marco Rosselli - siamo ormai totalmente tornati a un contesto pre-Covid. Le prenotazioni si stanno muovendo bene su tutte le destinazioni; da evidenziare un inizio molto anticipato della Sardegna e finalmente il ritorno della Corsica, ferma per quasi tre anni". Sul fronte dei prezzi, Rosselli ritiene che non ci siano grossi scostamenti rispetto a quanto praticato nel 2019, l'ultimo anno di riferimento prima dell'emergenza causata dalla pandemia...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)