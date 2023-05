Mapo Travel: formula prenota prima ed estero trainano la stagione

09:42

Pubblicità

"La ripresa c'è, ma la domanda è profondamente cambiata. "Fortunatamente le richieste non sono più concentrate solo su Ferragosto, ma il periodo di vacanza si è ampliato - spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel -. Giugno soffre un po' perché come sempre le prenotazioni per questo periodo sono sotto data e molto legate ai fenomeni climatici. Nel complesso procede tutto con un buon ritmo, soprattutto con la programmazione gruppi, che non si è mai fermata". Le prenotazioni stanno andando mediamente bene. "La promo 'Prenota prima' e il lavoro fatto direttamente con le agenzie di viaggi hanno portato i risultati attesi. Bene gennaio e febbraio e, dopo una leggera flessione a marzo e aprile, da maggio abbiamo ripreso e siamo già avanti rispetto agli altri anni...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)