Costa Crociere porta in nave Iginio Massari

19:30

Continua la collaborazione tra Costa Crociere e Apei, l’associazione degli ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana, guidata da Iginio Massari (nella foto), che nel corso del 2023 prenderà parte a due crociere insieme ad alcuni tra i più grandi maestri pasticceri italiani ed internazionali.

La prima crociera evento si terrà dal 9 al 16 giugno su Costa Toscana: nel corso di un itinerario nel Mediterraneo si svolgerà il viaggio dal titolo ‘Massari racconta Iginio’ durante il quale il maestro e i pasticceri dell’Apei proporranno agli ospiti a bordo workshop dedicati alla pasticceria. La crociera sarà un vero e proprio “viaggio nel viaggio” alla scoperta del percorso personale e professionale del maestro Massari, con l’opportunità di assaggiare alcuni dei suoi dolci più iconici. Previsti anche dei momenti per gli ospiti più piccoli, attraverso la lettura di favole scritte per accompagnarli in un mondo di dolci fantasie.



Il secondo viaggio partirà invece il 21 ottobre a bordo di Costa Fascinosa. Fino al 31 ottobre 15 pasticcerie in gara, provenienti da tutto il mondo. L’itinerario di 10 giorni, con partenza e arrivo a Savona, si sfideranno nella gara “Panettone Senza Confini” con tappe a Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Gibilterra e Valencia. I crocieristi saranno protagonisti della sfida, chiamati a decretare il migliore panettone al cioccolato. Per il miglior panettone tradizionale è invece prevista una giuria di Maestri Apei, presieduta da Iginio Massari.