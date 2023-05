Apulia Hotel guarda già al 2024: ecco gli obiettivi dello sviluppo

15:35

"Dalle 1.350 camere in portfolio nel 2023 a una previsione di 1.800-1.900 nel 2024: non si ferma lo sviluppo di Apulia Hotel, gruppo che quest'anno arricchisce l'offerta con l'Apulia Hotel Baia di Dino a San Nicola Arcella in Calabria e l'Apulia Hotel Borgo Torre Artale, in provincia di Palermo. "Quest'anno proponiamo 15 strutture fra hotel e villaggi, ma nel 2024 abbiamo in programma nuove, importanti acquisizioni - fa sapere Antonio Vivo, direttore sviluppo -. E stiamo valutando anche di offrire il pacchetto comprensivo del trasporto". Numeri alla mano, Vivo conferma il positivo trend delle prenotazioni nei primi quattro mesi dell'anno: "Abbiamo registrato quasi il raddoppio dei volumi rispetto all'anno precedente, mentre in maggio c'è stato un po' di rallentamento...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)