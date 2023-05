La sostenibilità secondo Click&Boat: aumenta la scelta di barche elettriche

16:29

Click&Boat viene incontro alle nuove esigenze della clientela, sempre più sensibile nei confronti dell’ambiente, ampliando la gamma di imbarcazioni elettriche disponibili sulla sua piattaforma.

Ora quindi le unità elettriche tra cui poter scegliere, dai catamarani alle barche a motore, sono arrivate a 75, senza costi aggiuntivi di noleggio; la caratteristica comune è di avere una batteria completamente neutra dal punto di vista climatico e riciclabile al 95%.



Obiettivo: 50% di barche elettriche

“La politica intrapresa - spiega l’operatore in una nota - inaugura un percorso a lungo termine che punta ad arrivare ad avere il 50% del parco barche di tipologia elettrica entro i prossimi cinque anni”.



Una politica che segue con attenzione il mutamento del mercato: “Un indicatore rilevante - spiega Click&Boat - è che le ricerche online sulla parola chiave "noleggio barche elettriche" sono aumentate dell'86% solo negli ultimi tre mesi”.



A conferma del trend i dati rilasciati da Statista, piattaforma web specializzata in ricerche di mercato, che prevede un aumento significativo del volume del mercato globale delle imbarcazioni elettriche da circa 8,4 a 15,6 miliardi di dollari entro il 2023, con un tasso di crescita annuo del 13,2%.



In tutto le imbarcazioni disponibili sulla piattaforma Click&Boat sono oltre 7.000 ed è anche possibile scegliere tra l’opzione “con o senza skipper”.