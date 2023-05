Iata, il ritorno in Cina di Michele Serra e Focus Villaggi: scopri il meglio di TTG Magazine

09:21

Le previsioni sull’estate dell’Assemblea nazionale di Federalberghi e il futuro del traporto aereo tracciato, in un’intervista esclusiva, dal vicedirettore generale della Iata Conrad Clifford. I temi al centro dell’evento di Ota Viaggi ‘Obiettivo X’ e il ritorno in Cina di Michele Serra nel nuovo appuntamento con il Caffè con il direttore. E ancora la seconda giovinezza dei villaggi nel Focus Villaggi. Questi alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:



Federalberghi, la promessa estiva

Il turismo è l'elemento distintivo del brand dell'Italia, è il campo largo in cui si giocherà la partita del nostro futuro". Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, suona la carica dal palco della 73a Assemblea nazionale della federazione, a Bergamo-Brescia 'Capitale italiana della Cultura… (continua a leggere nella digital edition)

Compagnie aeree alla prova del futuro

L’estate in arrivo con le sue prospettive di rinascita per il trasporto aereo, grazie al massiccio ritorno della domanda, pone il settore al centro dell'attenzione, evidenziando in particolare problemi e difficoltà esistenti che mettono ostacoli lungo la ripresa. TTG Italia ha chiesto alla Iata qual è la situazione attuale… (continua a leggere nella digital edition)



Obiettivo X, una partita tutta da giocare

Rapporti con il trade, necessità di adeguarsi ai rapidi cambiamenti del mercato, ricavi ancillari: sono solo alcuni dei temi trattati nel corso del talk show dedicato al delicato tema dei trasporti che il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, ha moderato a Obiettivo X 2023, l'evento annuale di Ota Viaggi… (continua a leggere nella digital edition)



Michele Serra e la Cina: “È una forza impressionante”

Michele Serra è un uomo entusiasta. Mentre parla del suo viaggio in Cina si emoziona. Rientrato dal Paese incontra TTG Italia e in questa lunga intervista Caffè con il direttore spiega la "forza clamorosa di questa gente, che dimentica i problemi in fretta e riparte con lo stesso impegno"… (continua a leggere nella digital edition)



Focus Villaggi: la seconda giovinezza di un prodotto sotto i riflettori

Il villaggio non è più quello di una volta. Uno dei format più longevi del turismo organizzato ha cambiato pelle. E così l'immagine di roccaforte del divertimento, chiusa e poco integrata con il territorio, ha ormai lasciato il posto a una realtà più evoluta e al passo con i tempi, in grado di… (continua a leggere nella digital edition)