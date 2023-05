La Spagna dei grandi numeri di Guiness Travel

11:38

Quattordici itinerari e 76 partenze fino a marzo 2024. Guiness Travel mette in campo una ricca programmazione dedicata alla Spagna, che è uno dei punti forti della sua attività.

“La Spagna è un evergreen che non tramonta mai. Cultura, storia, gastronomia, mare e popolazione la rendono una destinazione sempre in cima alla wish list dei viaggiatori- spiega Roberto Vocaturo, product manager assistant del t.o. -. Con i nostri partner in loco la collaborazione è ormai ben consolidata e ci permette di offrire davvero il meglio in termini di creazione di itinerari e livello di servizi”.



Tra le novità messe in campo spicca il ‘Gran Tour Canarie’, 10 giorni immersi nella natura variegata dell’arcipelago, con un clima perfetto che garantisce un’eterna primavera anche durante l’inverno. L’itinerario, new 2023, tocca l’isola maggiore Tenerife, per poi approdare a La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria.



Per chi cerca invece esperienze esclusive, come ad esempio il pernottamento in location piene di charme e di classe, il ‘Gran Tour Spagna in Paradores’ può essere la soluzione migliore. Conferme da sold-out arrivano dai classici della Spagna, come l’Andalusia, Madrid e la Spagna del Nord.



I numeri sui ponti di primavera hanno confermato un trend assolutamente positivo sulla destinazione e si rafforza così il comarketing con l’Ente spagnolo del Turismo. “In Guiness Travel abbiamo identificato un partner ideale, in quanto il prodotto Spagna è uno dei protagonisti nel catalogo del t.o. – spiega Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell’Ente a Roma -. In effetti, i viaggi proposti in Spagna da Guiness Travel sono in linea con gli obiettivi di promozione della Spagna raccolti nel nostro piano strategico 21-24, ovvero promuovere le mete urbane e le destinazioni culturali”.