Volonline: aumento di capitale con l'ingresso di nuovi soci

12:22

Volonline continua a crescere e il ceo e founder Luigi Deli (nella foto) annuncia un aumento di capitale per il 15% delle quote di Volonline sottoscritto da investitori finanziari.

Deli resta azionista di maggioranza con più dell’80% del capitale, mentre circa il 5% è di Mario Malerba, presidente di Team Valore, network di agenzie di viaggi.

Nei soli primi quattro mesi di quest’anno Volonline ha totalizzato un fatturato pari a quello dell’intero 2022, anno in cui si erano già recuperati i ricavi pre-pandemia.



In dettaglio, Volonline vale circa il 50% degli oltre 65 mln di euro di giro di affari complessivo da gennaio ad aprile del 2023; la business unit della biglietteria si attesta sui 20 milioni; Mister Holiday supera gli 11 milioni di euro; Reisenplatz si attesta su 3,5 milioni di euro.



“Nel 2023 prevediamo che il Gruppo possa raddoppiare i ricavi conseguiti nel 2022 e ci attendiamo di crescere di un ulteriore 50% per l’anno successivo. Puntiamo, inoltre, sempre più a internazionalizzare i nostri servizi e continueremo a rafforzare la struttura tecnologica, il nostro principale vantaggio competitivo unito alle competenze della nostra squadra. Tutto questo ha bisogno di un boost, che in questo momento abbiamo ritenuto potesse essere fornito anche da un rafforzamento patrimoniale della società attraverso un apporto di capitale da parte di investitori finanziari convinti dalla bontà e lungimiranza del nostro progetto strategico”.