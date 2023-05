08:04

Sicilia e Sardegna, regine dell’estate. Sarà vero anche nel 2023, primo anno di reale ripresa del mondo post pandemia? I risultati ottenuti lo scorso anno, ancora soggetto a dinamiche che sfuggivano al controllo degli operatori per la chiusura di alcune mete e per la perdurante condizione di incertezza che spingeva le prenotazioni last minute, verranno riconfermati anche quest’anno?

Quel che è certo è che la domanda sta cambiando, e che esistono forti criticità legate all’incremento dei prezzi e alle difficoltà sul fronte dei collegamenti.

Nella Travel Guide Sicilia/Sardegna che verrà pubblicata su TTG Magazine del 5 giugno, online sulla digital edition, saranno analizzate le tendenze del mercato, sia dal punto di vista delle associazioni di categoria, sia da quello di tour operator e catene alberghiere che cercano di proporre prodotti in linea con i trend emergenti.



Una parte della Travel Guide verrà dedicata anche ad alcune tematiche specifiche, come quella delle spiagge Bandiera Blu, del concetto di lusso che va facendosi strada in Sicilia e che cambia connotazione in Sardegna e delle idee alternative alla vacanza mare.



Di questo e di altro si parlerà nella Travel Guide Sicilia/Sardegna, che verrà pubblicata su TTG Magazine del 5 giugno e diffusa online sulla digital edition.