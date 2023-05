di Isabella Cattoni

08:05

Gli aumenti dei prezzi ci sono, innegabili e in molti casi giustificati dall’oggettivo rincaro dei costi che gli operatori devono sostenere.

Non fa eccezione nemmeno Isola Azzurra, che tuttavia cerca di mettere a punto “Un pricing attento, lavorando il più possibile sul contenimento delle quote – spiega il direttore generale, Andrea Lorenzoni -. Il target alto spendente si è già mosso, ma lo zoccolo duro del Mare Italia, quello che ogni anno determina i numeri e quindi i risultati della stagione, resta ancora timido, pertanto credo che questa sia ancora una partita da giocare”.



Intanto, la finestra di prenotazione è tornata a muoversi secondo tempistiche proprie del pre pandemia, con una forte domanda concentratasi e concretizzatasi già entro fine marzo.

“Ad oggi registriamo un cliente più ‘attento’, con un potere d’acquisto medio-alto, spesso repeater, che, avendo coscienza delle proprie esigenze, si è mosso in anticipo per avere una maggior libertà di scelta sia in termini di destinazione che di sistemazione e benefit in struttura. In sintesi direi che il mercato sta premiando la qualità del prodotto, al di là della destinazione. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei casi in cui gli aumenti applicati dalle strutture sono stati calmierati da politiche di sconto importanti in regime di advance booking”.



La domanda si concentra in massima parte su soggiorni di sette o più notti, anche se si intravedono le prime richieste di ‘soggiorno breve’; “Comunque niente di paragonabile al triennio 2020-22”.



Quanto alle novità di prodotto, Isola Azzurra lancia il ‘Land&Sea’, format che si appoggia sulle strutture Zeta. “Avvertivamo l’esigenza di soddisfare una domanda latente del mercato, desideroso di sperimentare il binomio scoperta del territorio anche fuori da schemi conosciuti-soggiorni in strutture leisure/resort tipiche della villaggistica italiana. L’abbiamo letta e sviluppata non come un veicolo per ottenere elevate percentuali di riempimento in bassa stagione, ma dedicando una forte attenzione a tutti gli aspetti del pacchetto. Un progetto - chiude il manager - nel quale crediamo talmente tanto da decidere di svilupparlo non solo in giugno e settembre, ma per tutta la stagione estiva”.

Nella foto, lo Zeta Club Alicudi di Sciacca.