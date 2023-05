Kibo: rebranding, nuove destinazioni e prodotto dinamico per il t.o.

12:06

Operazione rebranding per Kibo, storico tour operator che ha deciso di cambiare passo e allargare lo sguardo verso nuovi Paesi e un nuovo modo di intendere la vacanza, identificati dal claim ‘Where Dreams come Tours’.

“Preferiamo utilizzare per la nostra nuova KIBO il termine rinascita, più che ripartenza – spiega Roberto Narzisi (nella foto), managing director del t.o. – poiché questo cambiamento è qualcosa di sostanziale. Naturalmente partiamo dalla nostra esperienza ultradecennale, fatta di passione per le destinazioni e accuratezza tailor-made, aggiornandole per andare incontro alle nuove esigenze di chi vuole viaggiare per fare esperienze uniche”.



Il rilancio del marchio si basa sul concetto di up-to-date, partendo dalla filosofia del viaggio su misura. “Dall’inizio della nostra attività ci siamo dedicati alla creazione di viaggi personalizzati – sottolinea Narzisi – e oggi vogliamo passare da un tailor made, per così dire, artigianale ad una customizzazione tecnologica. Il nostro prodotto diventa dinamico, nel prezzo e nel contenuto, a seconda delle richieste e dei servizi, che si possono combinare in numerose variabili, adattandole alle richieste più diverse. In questo modo riusciamo a intercettare target anche molto differenti tra loro, attraverso nuovi strumenti che rendiamo disponibili alle nostre agenzie partner”.



Il risultato è la possibilità di creare itinerari con ispirazioni diverse, pur per la stessa destinazione. Tra le novità più interessanti di KIBO c’è infatti una piattaforma integrata per le prenotazioni direttamente sul sito, dove selezionare le attività e i servizi che si desiderano, e creare il proprio viaggio in prima persona.



I viaggiatori troveranno inoltre anche molte nuove destinazioni, verso le quali iniziare a far correre la fantasia. “Abbiamo anche ampliato il ventaglio delle nostre proposte – prosegue Narzisi - fino a coprire quasi tutto il mappamondo: oltre a mantenere le nostre mete tradizionali nel Sud Est Asiatico, in Oriente e alle Maldive ora offriamo anche Stati Uniti, Messico, Canada e Isole del Pacifico. Abbiamo anche diverse novità sul fronte del Medio Oriente, meta che sta riscontrando molto interesse”.



Il t.o. consolida inoltre la propria attività con i brand KI-RUN, dedicato alla corsa tra manifestazioni e maratone in tutto il mondo, e KI-EVENTS, che si concentra su eventi sportivi, pellegrinaggi e corporate travel. E ha deciso di puntare anche sul settore local con il portale incoming KI-ITALY, dedicato alla promozione turistica del territorio, con particolare focus sul Piemonte e diverse collaborazioni legate alla valorizzazione dell’autentico made in Italy.

“In una prospettiva di crescita – conclude Narzisi – e di aggiornamento alle tendenze più attuali di un turismo che sta entrando in una nuova stagione, KIBO vuole essere una realtà che accompagna il cambiamento, che ne fa parte. Il nostro progetto guarda al futuro e allo stesso tempo mantiene la filosofia che ci ha caratterizzato in questi anni, l’anima green, sostenibile e tailor made che da sempre i nostri viaggiatori apprezzano”.