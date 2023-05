Silversea Cruises in Africa e Oceano Indiano, aumentano le opzioni di viaggio

15:01

Si svolgeranno a bordo di Silver Cloud e Silver Wind le Expedition Cruises di Silversea Cruises in Africa e Oceano Indiano. L’operatore ha rafforzato il calendario delle partenze da marzo a maggio 2024, con itinerari che prendono il via da Walvis Bay, Port Elizabeth, Maputo e Dakar per viaggi la cui durata varia dai 12 ai 30 giorni, con tappe in numerose destinazioni, dalle Seychelles ad Aldabra, dai siti Unesco a Zanzibar alle spiagge del Madagascar.

A questi itinerari si aggiungono diverse classic cruises, in programma già da ottobre 2023, sempre alla scoperta dell’Africa.

I servizi

Le Expedition Cruises prevedono trasporto privato con autista da casa all'aeroporto e ritorno; tariffe aeree ridotte in business class o incluse in classe economy, hotel con 1una notte pre-cruise e trasferimenti tra aeroporto, hotel e nave; escursioni incluse con Zodiac; cibo e bevande inclusi con scelta di ristoranti e cucina diversificata; bevande in suite e in tutta la nave, tra cui champagne, vini selezionati e liquori, il servizio maggiordomo in ogni suite e servizio in camera e sala da pranzo in-suite.