Gruppo Nicolaus, grandi investimenti su Sharm El Sheikh

14:20

Il Gruppo Nicolaus prosegue nel forte impegno sull’Egitto, in particolare su Sharm El Sheikh. Rispetto all’anno scorso e al 2019 i volumi di fatturato segnano un incremento a tre cifre, destinato a mantenere il ritmo attuale per ciò che concerne le richieste.

L’ottimo avvio della nuova stagione è dovuto a differenti fattori, tra cui la garanzia di consistenti disponibilità di prodotto di qualità. Considerando soltanto Valtur, sono 400 le camere che compongono l’offerta dell’operatore, che arrivano a 850 considerando anche i brand Nicolaus Club, Raro e Turchese, a cui, restando in ambito del Mar Rosso, si sommano le 250 di Marsa Alam.

La consistenza dei numeri delle camere è legata soprattutto al raddoppio delle strutture a brand Valtur con l’ingresso nella programmazione di un resort di fascia premium come il 5 stelle Valtur Sharm el Sheikh Albatros Laguna Vista.



La new entry va ad affiancare l’ apripista sulla meta Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay, ubicato a Pasha Bay. Entrambi i resort figurano tra i prodotti di punta di Valtur per il 2023 e sono preziosi per dare continuità all’offerta del brand sulle 4 stagioni.

Le novità non si limitano, però, soltanto a Valtur, ma interessano anche il brand Nicolaus Club con un ingresso inedito nella programmazione, il Nicolaus Club Remal Resort, che a Ras Nasrani si somma al Nicolaus Prime Remal Beach.



“Sapevamo che giocare una partita importante nell’ambito del ritorno a pieno regime del Mar Rosso e di Sharm El Sheikh in particolare sarebbe stato cruciale per lo sviluppo del business e per questo abbiamo investito molto sul prodotto per arrivare a raddoppiare con disponibilità ingenti, grazie soprattutto ai numeri legati al brand Valtur. Il riscontro è stato immediato e non solo per ciò che concerne il volume delle prenotazioni. Vogliamo porre l’accento sugli investimenti dedicati alla conoscenza da parte del prodotto da parte delle adv per avere il loro feedback e per renderle partecipi di un percorso che ci vede protagonisti del ritorno di Valtur tra i resort di riferimento di Sharm El Sheikh” commenta Gaetano Stea (nella foto), cpo gruppo Nicolaus.



Molto articolato anche il piano trasporti, che conta su un network di trasporto diretto dai principali aeroporti italiani verso la destinazione, con charter esclusivi e condivisi con altri operatori e collaborazioni di posti preacquisiti da vettori di linea.