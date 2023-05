Raffaella Mascherpa alla guida di Cisalpina Mice

15:22

Cisalpina Mice, la divisione divisione dedicata agli eventi di Cisalpina Tours che affianca Out Of The Blu, la live communication agency del gruppo Bluvacanze, ha un nuovo direttore. Si tratta di Raffaella Mascherpa, precedentemente in CWT e altre aziende del comparto.

Il settore del Mice è decisamente ripartito con questo 2023 in un contesto di cambiamento continuo: alle imprese della filiera, agenzie in testa, si richiedono modelli organizzativi innovativi e approcci improntati alla sostenibilità. Elementi sui quali Cisalpina Mice sta sviluppando un nuovo percorso.



Il tutto in un momento topico per l’Italia, che scala le classifiche mondiali ICCA.



“Raffaella saprà aiutarci ad ottenere quell’ulteriore sviluppo della divisione che desideriamo. Il nostro è un gruppo dalle potenzialità incredibili, che nel Corporate sta facendo passi da gigante, anche attraverso il processo di rapida internazionalizzazione - dice Giorgio Garcea, chief commercial and operations manager di Cisalpina Tours -. Con la crescita della professionalità e della managerialità è giunto il momento anche per il Mice di evolversi verso i traguardi che merita”.