Anek Lines, nuovi orari e più rotte per l'estate in Grecia

09:21

Da Venezia, Ancona o Bari verso porti greci come Corfù, Igoumenitsa e Patrasso: il viaggio comincia già in traghetto con i servizi offerti da Anek Lines, che spinge sulle promozioni speciali che rendono la vacanza competitiva.

Fra i punti forti del viaggio in traghetto, la flessibilità e i costi contenuti, che si associano alla possibilità di viaggiare con il proprio veicolo e con il proprio animale domestico al seguito.

Con l'introduzione di nuovi orari di partenza e rotte aggiuntive nell’Adriatico, ai viaggiatori vengono ora offerte maggiori opzioni per esplorare le zone più belle del Mediterraneo senza fretta. Da Venezia e Ancona per Corfù e Patrasso, Anek Lines porta alla scoperta della Grecia più autentica a prezzi concorrenziali, con sconti speciali per amici e familiari, bambini, giovani, senior e una riduzione ad hoc anche per chi prenota insieme andata e ritorno o una tratta interna.



Per acquistare i biglietti di viaggio o per le spese a bordo è inoltre possibile utilizzare il programma Anek Smart Bonus, per raccogliere punti da spendere per ottenere sconti e biglietti gratuiti per il viaggio successivo.