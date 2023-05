Explora Journeys svela gli itinerari nel Mediterraneo e Nord Europa del 2024

16:43

Arrivano anche i nuovi itinerari estivi del 2024 per Explora I di Explora Journeys. L’unità della compagnia del Gruppo Msc esplorerà Mediterraneo e Nord Europa partendo da una traversata transatlantica da Miami a Lisbona, che partirà il 18 maggio 2024.

Nel dettagli la programmazione prevede 8 itinerari nel Mediterraneo e 4 nel Nord dell’Europa facendo tappa in destinazioni come Saint Tropez, Kusadasi, Santorini e Paphos oppure Svalbard e Honningsvag. “Partendo da un approccio incentrato sui nostri clienti – spiega la compagnia in una nota -, la decisione di Explora Journeys di introdurre il Mediterraneo nei viaggi dell'estate 2024 di Explora I deriva anche dall'arte di ascoltare i nostri ospiti e i consulenti di viaggio, sostituendo la stagione in Alaska con un'avventura mediterranea all'insegna del vivace e cosmopolita stile europeo del brand”.