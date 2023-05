di Remo Vangelista

16:18

Settanta centimetri di acqua sono sufficienti a fare crollare il sogno di una vita. Settanta centimetri di acqua hanno invaso l’agenzia di viaggi Zaganelli di Lugo, nei pressi di Ravenna. Centro paese, senza via di scampo a un’alluvione che si lascia alle spalle tante famiglie a pezzi.

Daniela Esposito è una delle tre socie di questa agenzia attiva dal 1975 e ora legata al newtork Gattinoni. La raggiungiamo al telefono mentre continua a mettere ordine nell’ufficio al piano terra. Ufficio che dovranno probabilmente abbandonare.



I clienti chiamano in adv anche per mostrare vicinanza e solidarietà. Qualcuno conferma che non intende cancellare la vacanza e fa scappare un sorriso a questi imprenditori che non sanno bene come ripartire.



“Cerchiamo di non farci prendere dallo sconforto – aggiunge Esposito –. Al 99% dovremo abbandonare la nostra sede (di proprietà) e andare alla ricerca di un locale in affitto. Ora facciamo mille pensieri e ci chiediamo perché l’allarme per il centro paese sia scattato in ritardo, forse si poteva evitare questo disastro”.



Adesso si cerca di rimettere in funzione tutta la rete. Qualche computer è ormai da buttare, sommerso sotto la forza dell’acqua, insieme al server che forse, per qualche magia, potrebbe ripartire.



Dopo la pandemia il business anche in questa parte d’Italia stava ripartendo. “Pensi che eravamo alla ricerca di una nuova figura per aumentare il giro d’affari per i gruppi, adesso pensiamo solo a come ripartire – rimarca l’adv con un sospiro –. Ora cerchiamo un nuovo locale, ma nel centro del paese sono tutti nelle nostre condizioni e dovremo pensare a spazi più lontani. Ma se ci spostiamo di pochi chilometri vi sono borghi con case devastate dal fango e allora penso che noi stiamo bene e riusciremo a rialzarci. Siamo stati bloccati in casa e appena possibile ci siamo precipitati in agenzia dove trovato i locali devastati”.



Intanto, si sentono i rumori di chi sposta materiale in agenzia e lo sistema fuori dal locale. “Capisco che non siamo un bene primario, ma sapere che qualcuno pensa ancora ai viaggi aiuta a pensare, un attimo oltre al momento. Ringraziamo il nostro network Gattinoni che attraverso la direzione e Antonella Ferrari si è messo a disposizione per aiutarci a riattivare la nostra attività”.



Daniela deve tornare a pulire e sistemare cosa rimane dell’agenzia, così saluta: “Sentiamoci nei prossimi mesi, perché ci piacerebbe poter raccontare come ci siamo rialzate. La nostra passione è forte e ripartiremo”. Magari non con quelle vetrine e in quel luogo. Ma Zaganelli tornerà.