di Amina D'Addario

08:07

Namibia, Botswana, Zambia, ma anche Uganda e Madagascar. È stata l’Africa la protagonista del webinar organizzato da Kel 12 in collaborazione con TTG Italia. Un’Africa capace di affascinare sia repeater che viaggiatori che si avvicinano per la prima volta al continente africano, ma anche più attenta alla sostenibilità ambientale e sociale.

In Namibia l’operatore propone, ad esempio, Unique Namibia, tour di 10 notti alla scoperta dei contrasti di questa destinazione. “È un itinerario che tocca tappe per noi imperdibili, ma che - ha spiegato Francesca Serafin, product manager Africa - proponiamo con l’impronta tipica di Kel 12. Si parte con un minimo di due persone e questo ci permette di avere una stagionalità più ampia, che va dalla fine di marzo fino a ottobre inoltrato e di avere sempre gruppi piccoli”.



Gruppi che vengono accompagnati da esperti locali formati dallo stesso operatore: “Si tratta di cinque ragazzi che abbiamo fatto diventare tour leader, perché crediamo molto nel processo di crescita del personale locale e nella possibilità di condividere le loro esperienze con i viaggiatori”.



Scelta improntata alla sostenibilità anche quella che caratterizza, in Botswana, l’itinerario 'Sulla terra e sull’acqua' che attraversa il parco Chobe e prosegue verso il confine con lo Zimbabwe per vedere le cascate Vittoria: “In questo caso i viaggiatori pernottano al Chobe Game lodge, che oltre a essere l’unico lodge all’interno del parco, è anche l’unico a utilizzare barche e auto elettrici. In più è il primo ad aver avviato un progetto per formare guide donne”.