Norwegian Epic sospende le crociere invernali in Europa

10:51

Norwegian Cruise Line ha annullato il programma invernale previsto in Europa per la Norwegian Epic.

Secondo quanto riporta Travelweekly, in una lettera inviata da Ncl ai clienti prenotati, la compagnia avverte che le partenze della nave dal 1 dicembre al 9 aprile sono state cancellate a causa di una redistribuzione della flotta. La compagnia non ha invece precisato dove si posizionerà Norwegian Epic, nave da 4 mila 228 ospiti.



Ncl provvederà al rimborso completo di quanto versato dagli ospiti. La compagnia offrirà inoltre un credito crociera futuro del 20% per un'altra crociera europea pubblicata fino al 30 aprile, o un credito crociera futuro del 10% per un altro viaggio in partenza prima del 31 dicembre 2024. Le due offerte sono disponibili il 1 giugno e non possono essere cumulate.



Norwegian Cruise Line aveva già cancellato nei giorni scorsi la programmazione 2024 di Norwegian Spirit in Alaska.