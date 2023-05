Dunne, eDreams Odigeo: “Raggiunto il miglior risultato di sempre”

12:24

Nei 12 mesi chiusi lo scorso 31 marzo, eDreams Odigeo ha inanellato una serie di record, tra cui i livelli più alti di prenotazioni, prenotazioni da mobile, ricavi e abbonati.

Il ceo Dana Dunne ha spiegato: "Siamo lieti di annunciare risultati eccezionali, grazie all’ennesimo anno di successi strategici. Nonostante le sfide poste dalle condizioni di mercato, abbiamo continuato a sovraperformare il settore dei viaggi e a migliorare significativamente la redditività della nostra attività, che è stata perlopiù trainata dalla nostra unica piattaforma di abbonamento. Quest’anno siamo orgogliosi di aver raggiunto diversi traguardi storici, tra cui record di prenotazioni, ricavi e vendite da dispositivi mobili mai raggiunti nei nostri 24 anni di storia, il tutto ampliando al contempo la nostra base di abbonati a un ritmo sostenuto".



"Mentre continuiamo ad essere leader nell’innovazione nel settore dei viaggi, miriamo a estendere i confini di ciò che è possibile raggiungere con la tecnologia e a rivoluzionare il più ampio settore dell’ecommerce, un segmento multi-miliardario in euro in continua espansione con enormi prospettive di crescita. L’eccellente performance degli ultimi dodici mesi non sarebbe stata possibile senza il nostro eccezionale personale, i nostri ‘eDOers’. Continueremo a coltivare i migliori talenti proseguendo al contempo la nostra crescita come azienda basata sull'abbonamento”.



I dati nel dettaglio

In dettaglio, il margine sui ricavi di cassa ha superato la soglia di 600 milioni di euro per la prima volta nella storia della società, raggiungendo 621 milioni di euro e una crescita del 47% in un solo anno. Il margine sui ricavi è aumentato del 49%, attestandosi a 569,6 milioni.



L'azienda ha poi registrato una forte crescita della redditività grazie al netto miglioramento dei margini (+8% dall'inizio dell'anno). L’aumento della redditività è direttamente proporzionale all’incremento del numero di abbonati che rinnova la propria adesione.



Il profitto marginale è stato di 113,2 milioni, in crescita del 71% rispetto al 2022.



L’Ebitda di cassa si è attestato a 84,4 milioni nell’esercizio 2023, in crescita del 91% anno su anno.



Le prenotazioni hanno toccato un massimo storico di 16,2 milioni, pari al 29% in più rispetto al precedente record raggiunto nell’esercizio 2022 e al 42% al di sopra dei livelli pre-Covid.

Grazie anche a questi risultati, eDreams Odigeo procede nell’espansione strategica della forza lavoro globale, che crescerà del 50% entro il 2025.