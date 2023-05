Primarete compie 30 anni e rilancia con la formula ‘Conosciamoci’

14:43

Primarete festeggia i primi 30 anni di vita: un traguardo non scontato dal momento che, come spiega il presidente Ivano Zilio (nella foto) in una nota, "perché in questo trentennio il turismo ha vissuto tutto il peggio degli eventi avversi".

Intanto, la rete di distribuzione rilancia anche con il nuovo contratto 'Conosciamoci', lanciato lo scorso anno e dedicato a chi vuole entrare a far parte del gruppo. La formula è stata progettata apposta per consentire alle agenzie di viaggi di agganciare la ripresa del settore lasciandosi alle spalle i difficili anni della pandemia, con i loro strascichi finanziari, e che prevede il canone azzerato per il primo anno.



Come spiega Francesca Zilio, marketing manager, "seguiamo un modello di distribuzione europeo dove la marginalità non si compone dal pagamento di una fee mensile/annuale, ma il network è un vero incubatore di servizi, un vero gruppo d’acquisto; e il business è il pay per use".