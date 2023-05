Msc: con l’arrivo di Euribia prima crociera a emissioni zero di gas serra

12:31

Sarà la prima crociera al mondo a zero emissioni di gas serra quella di Msc Crociere che partirà la prossima settimana a bordo di Euribia. La nuova ammiraglia, 22esima nave della flotta, verrà varata il 31 maggio a Saint-Nazaire per poi dirigersi verso la Danimarca, dove verrà battezzata l’8 giugno nel porto di Copenhagen.

"Questa crociera a zero emissioni nette, la prima dell’intero settore crocieristico – ha spiegato l’executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc Pierfrancesco Vago -, testimonia un altro passo significativo del nostro percorso di decarbonizzazione e dimostra in massimo grado la serietà del nostro impegno sul fronte della sostenibilità. Tuttavia, non possiamo conseguire questi obiettivi da soli. Vista l’importanza assoluta dei carburanti alternativi per la nostra industria, e per gli altri settori della società, in ordine alla decarbonizzazione, dobbiamo lavorare tutti insieme per aumentare la disponibilità su ampia scala di combustibili alternativi”.



La compagnia crocieristica ha acquistato infatti 400 tonnellate di bio-Gnl (gas naturale liquefatto) nell’ambito della propria strategia ambientale che prevede un impiego sempre più consistente di combustibili rinnovabili drop-in e di misure per la transizione energetica.