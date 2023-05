Tui amplia le linee di credito per spingere su un turismo ecosostenibile

08:47

Grazie all’impegno verso un turismo ecosostenibile, Tui ha incrementato le linee di credito aperte di 2,7 miliardi di euro per altri due anni.

Come sottolinea Travelmole, il prestito predisposto da 19 banche e da KfW scadrà quindi nel luglio 2026. Anche la linea di credito revolving sarà in futuro collegata agli obiettivi di riduzione delle emissioni del Gruppo.



Nel frattempo, le prenotazioni registrate da Tui per la prossima estate mi muovono spedite e la domanda di viaggi rimane elevata su tutti i mercati. Nelle ultime settimane in particolare, il booking ha già superato i livelli del coorrispondente periodo del 2019.



Il cfo di Tui, Mathias Kiep, ha dichiarato: "L'estensione delle linee di credito è un atto di fiducia nel nostro modello di business e nella strategia futura. Fiducia che pone le basi per una crescita redditizia, che ci vede occupare una posizione di leadership nella protezione dell’ambiente".



Tui sottolinea infatti che entro il 2030 le emissioni saranno notevolmente ridotte in Tui Airlines (-24%), nel segmento alberghiero (-46,2%) e nelle crociere (-27,5%).