Silversea Cruises: via alle prevendite per la megacrociera di 140 giorni

10:05

Si apre il 14 giugno la prevendita per ‘The Curious and the Sea’, la crociera di Silversea Cruises definita dall’operatore ‘il suo viaggio più vario di sempre’ per la molteplicità di scali, tra cui molti nuovi, dovuti alla straordinaria lunghezza del viaggio: ben 140 giorni.

La crociera, a bordo della Silver Dawn, partirà da Fort Lauderdale il 2 gennaio 2026 e, come spiega l’amministratore delegato Barbara Muckermann, farà scalo in più destinazioni di qualsiasi altra navigazione nella storia di Silversea.



Il programma

La nave getterà l’ancora in 70 porti in tutti i continenti del pianeta, con 26 scali nuovi, seguendo le antiche rotte commerciali e offrirà tre tour facoltativi in Uzbekistan, a Luxor e nei Balcani.



Come spiega Travel Weekly la nave, da 596 passeggeri, navigherà verso l’America Centrale attraversando il Canale di Panama, poi alla volta del Sudamerica, dell’Isola di Pasqua e della Polinesia francese. Per prima cosa la Silver Dawn trascorrerà 28 giorni nel Pacifico meridionale e vi effettuerà nuovi scali, tra cui Nuku Hiva e Atuona nelle Isole Marchesi.



In seguito si dirigerà verso la Nuova Zelanda ed effettuerà una semi-circumnavigazione dell'Australia, salpando poi per il Sud-Est asiatico e l’India prima di attraversare il Canale di Suez verso il Mediterraneo. La crociera include anche nuove eseprienze culturali in Nord Africa, tra cui uno scalo a La Goulette in Tunisia.

La navigazione terminerà a Lisbona il 27 maggio 2026. Dopo una prima fase di prevendIta, riservata ai membri della Venetian Society, le vendite generali si apriranno il prossimo 22 giugno.