Evolution Travel sbarca in Spagna: il network si espande all'estero

12:21

Evolution Travel amplia gli orizzonti e sbarca in Spagna. Dopo aver raggiunto quota 800 consulenti di viaggi in Italia, l'azienda vara un network ad hoc per il Paese iberico. Il processo di selezione e formazione dei nuovi partner all'estero è stato avviato già da qualche mese.

"La Spagna è un mercato incredibile da conquistare – sottolinea Alessandro Baldisserotto (nella foto), chief marketing officier di Evolution Travel -, anche perché non esiste la professione del consulente di viaggio online, ci sono solo agenzie di viaggio tradizionali. Dunque, l’obiettivo di Evolution Travel è di costruire una rete di consulenti in questo Paese, come abbiamo fatto per primi in Italia oltre 23 anni fa".



Nel frattempo, il network ha già avviato una serie di campagne promozionali online per attrarre la clientela spagnola.



"Intanto - si legge ancora nella nota -, Evolution Travel è a lavoro per comprendere preferenze ed abitudini di viaggio dei turisti spagnoli, per costruire proposte di viaggio su misura. Tra le mete preferite dal mercato spagnolo c’è, ad esempio, Punta Cana, sul Mar dei Caraibi, nella Repubblica Dominicana. I nuovi consulenti di viaggio online spagnoli di Evolution Travel sono pronti per conquistare il turismo della penisola iberica".