La fase di assestamento era “inevitabile”: nell’inaugurare ufficialmente l’apertura della stagione ‘calda’ Raffaele Sigillo, direttore trade & marketing del Gruppo Fruit Viaggi, aggiorna il dato sull’andamento delle prenotazioni.

“Dopo un primo quadrimestre 2023 che si è mosso su numeri davvero importanti, il mese di maggio ha segnato un rallentamento che ritengo però normale, non solo a causa delle condizioni meteo poco favorevoli alla prenotazione, ma anche in vista del picco atteso nei prossimi giorni”.

Intanto, Fruit Viaggi ha aperto le prenotazioni su Spagna, Grecia e Tunisia, presidiate grazie a InViaggi. “Palma di Maiorca, Minorca e Rodi (nella foto) sono raggiungibili dai principali scali italiani grazie ai voli che abbiamo predisposto per la stagione estiva e vanno ad aggiungersi all’offerta in Egitto, dove operiamo con collegamenti e soggiorni su Hurgada, Marsa Alam, Sharm el Sheikh, oltre che con le crociere sul Nilo”.



Al momento, si stanno registrando prenotazioni sia per l'altissima stagione in agosto sia per ottobre-novembre, grazie all’apporto dei gruppi. “Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati rispettati e la previsione è quella di ottenere il 30% del fatturato globale, stimato quest’anno in circa 30 milioni di euro, proprio da InViaggi”.



Sigillo ricorda inoltre come sia in fase di decollo anche la stagione italiana: “Dal 2 giugno apre ufficialmente anche la tagione italiana concentrata su Campania, Puglia, Calabria e Sicilia”. In portfolio, oltre al prodotto generalista, 13 Fruit Village che rappresentano la punta di diamante dell’offerta 2023. I.C.