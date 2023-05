Nicolaus si allea a Europcar: al via la partnership per clienti e dipendenti

09:40

Nicolaus si allea a Europcar e dà vita a una collaborazione che prevede offerte della compagnia di autonoleggio riservate a clienti, dipendenti e collaboratori del Gruppo.

Grazie alla collaborazione, Europcar garantisce ai clienti Nicolaus offerte dedicate per il noleggio auto in Italia, acquistabili durante il processo di prenotazione del proprio soggiorno. Un’offerta flessibile per i clienti, che possono decidere di prenotare il proprio noleggio auto anche successivamente al booking del soggiorno: un’apposita reservation page, raggiungibile anche dalla web app dei brand del Gruppo Nicolaus, sarà comunicata a tutti i clienti e permetterà loro di prenotare il proprio noleggio auto in autonomia, beneficiando di condizioni Europcar dedicate.



Un’ulteriore opportunità messa a disposizione dei clienti Nicolaus sarà quella di prenotare il noleggio auto durante la vacanza direttamente presso la struttura, rivolgendosi alla reception.

Anche le risorse umane del Gruppo Nicolaus potranno usufruire di vantaggiosi pacchetti all inclusive by Europcar per gestire i propri spostamenti durante le trasferte di lavoro.



“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con un partner di prestigio e leader di settore quale Europcar, che si aggiunge agli altri già siglati con brand di respiro internazionale. Da tempo desideravamo offrire questo tipo di servizio sia ai nostri ospiti sia alle nostre risorse, garantendo loro una personalizzazione non solo vantaggiosa nella scontistica, ma anche modulabile in relazione a desideri e necessità. Annunciamo al mercato questa novità che è frutto di una comune filosofia aziendale, condizione di cruciale importanza sia per noi sia per Europcar: andrà ad arricchire la rosa di servizi all’insegna del tailor made a disposizione dei clienti e i benefit del nostro welfare aziendale, facendo concretamente la differenza. Questo accordo rappresenta, inoltre, un buon asset anche per la distribuzione, grazie alla possibilità di offrire un’opportunità unica di personalizzare la vacanza con un vantaggio esclusivo per i propri clienti” commenta Gaetano Stea, chief product officer del Gruppo Nicolaus.



“Siamo lieti di annunciare l’avvio della nostra collaborazione con un brand Premium come Nicolaus che condivide i nostri stessi valori - aggiunge Enrico Farina, commercial director Europcar Mobility Group Italy -. Al Gruppo Nicolaus ci accomuna il costante impegno volto a massimizzare la soddisfazione del cliente che per Europcar Mobility Group significa innanzitutto sviluppare soluzioni flessibili e personalizzate. Il risultato è un accordo completo, che consentirà ai clienti di organizzare al meglio la propria vacanza, potendo usufruire di pacchetti dedicati e vantaggiosi per il proprio noleggio auto, prenotabili in fasi diverse della customer journey”.