12:07

“Piuttosto che cercare di impedire l’utilizzo degli immobili, bisognerebbe fare in modo di incentivare l’affitto lungo”. Così Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia, commenta a caldo a Radio24 il Ddl Santanchè sulla regolamentazione del mercato degli affitti brevi.

Il nodo è quello su cui insistono, con opposta motivazione, anche gli albergatori: il limite stringente delle due notti per poter usufruire della locazione breve. “Di fatto - lamenta il presidente della Confederazione della proprietà immobiliare - con il minimum stay si vuole sancire l’obbligo di andare in albergo, ma prevedere un limite non è giusto perché si comprime, in questo modo, il diritto di proprietà”.



Spaziani Testa non nega che in alcune città ci sia il problema dello spopolamento ma, sostiene, “Venezia ad esempio perde abitanti da 50 anni a questa parte, non è solo questione di Airbnb”.



Il presidente giudica invece positivamente l’intento, da parte del Governo, di semplificare le norme introducendo una sola comunicazione nazionale obbligatoria.