Carnival lancia la formazione imprenditoriale per agenti di viaggi

17:33

L'iniziativa riguarda solamente gli Stati Uniti, ma è decisamente significativa. Carnival ha deciso di lanciare un corso di 'business skill' per le agenzie di viaggi, che potranno affinare le proprie capacità imprenditoriali.

In particolare, come riporta travelmole.com, sarà fornita una formazione specifica sui social network, sugli strumenti di prenotazione e sullo sviluppo di piani aziendali. Gli eventi si svolgeranno in 7 città degli Stati Uniti; tra i partecipanti veranno selezionati i migliori piani aziendali, che riceveranno in premio 2.500 dollari da utilizzare per gli investimenti oltre a un viaggio interamente pagato per l'evento finale che si terrà a Huston.