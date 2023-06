08:08

È la nave del futuro, la più efficiente mai realizzata dal punto di vista energetico. Stiamo parlando di Msc Euribia, la cui cerimonia di consegna si è svolta negli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire.

Un’unità che rappresenta una decisa accelerazione nel percorso di decarbonizzazione di Msc Crociere, come spiega Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc: “Con la consegna di Msc Euribia - sottolinea - abbiamo fatto un altro enorme passo avanti verso il nostro obiettivo di zero emissioni nette di gas serra. Oltre alle numerose innovazioni ambientali di prim'ordine, Msc Euribia presenta un design ad alta efficienza energetica che consentirà di ridurre enormemente le emissioni di gas serra nel corso della sua vita”.



Tecnologie all'avanguardia

Msc Euribia è l'ultima evoluzione della classe Meraviglia e la seconda nave della compagnia, dopo Msc World Europa, ad essere alimentata a Gnl, il combustibile più pulito ed efficiente attualmente disponibile su scala globale. A bordo sono presenti numerose tecnologie ambientali all'avanguardia, tra cui sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue e di gestione dei rifiuti.



Pronta per le prossime innovazioni

Ma non solo: la nave, infatti, è stata progettata pensando al futuro, in modo da poter incorporare facilmente le prossime innovazioni in materia di sostenibilità, come i carburanti sintetici a zero emissioni e altri carburanti alternativi non appena saranno disponibili su scala. “L'energia più pulita - ribadisce Vago - è quella che non usiamo e Msc Euribia è stata costruita tenendo conto di questo principio. Ecco perché, con la sua entrata in servizio, si celebra un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di raggiungere operazioni marine a zero Cgh entro il 2050”.



“Per noi - aggiunge - è importante che le navi costruite oggi siano pronte ad accogliere i nuovi carburanti sostenibili che si profilano all'orizzonte. Vogliamo inoltre garantire il veloce riadattamento alle nuove tecnologie che contribuiranno a ridurre le emissioni di gas serra fino a un totale abbattimento. Msc Euribia è una nave costruita pensando al futuro".



L’obiettivo è uno di quelli nemmeno ipotizzabili in passato: dimostrare che oggi una crociera totalmente sostenibile è realtà. Per la prima volta nel settore, infatti, Msc Euribia - la 22esima nave della flotta della compagnia - navigherà da Saint-Nazaire in Francia ad Amsterdam nei Paesi Bassi raggiungendo le zero emissioni nette di gas serra.