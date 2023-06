Trenitalia e Ota Viaggi, via alla partnership per le prenotazioni in agenzia

14:37

Trenitalia e Ota Viaggi hanno stretto una nuova partnership mirata a sostenere le agenzie e semplificare le loro operazioni, prenotando direttamente gli itinerari dei clienti sui treni Frecciarossa, attraverso un'area utente dedicata sul sito del tour operator.

“Facendo perno sulla comodità, questa nuova funzionalità offre un'esperienza di prenotazione efficiente per chiunque desideri pianificare le vacanze e scegliere il viaggio in treno" spiega Maria Paola De Rosa, head of trade sales Frecciarossa -. L'impegno di Trenitalia nel sostenere le agenzie di viaggio rimane saldo, continuando a fornire soluzioni che valorizzano i servizi degli agenti”.



Con l'accordo tra le due aziende, Trenitalia prosegue sulla strada della vicinanza fra trade e trasporto su rotaia.



Paola Trotta