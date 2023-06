Confcommercio, italiani pronti a partire per il ponte nonostante il meteo

12:27

Le incertezze sul meteo non frenano gli italiani. A rilevarlo è il report dell'Osservatorio Turismo di Confcommercio - Swg sulle intenzioni di vacanza degli italiani in vista del ponte del 2 giugno.

Secondo l'associazione saranno 14,9 milioni gli italiani che si concederanno un soggiorno in questi giorni, anche se molti decideranno all'ultimo momento proprio a causa del meteo instabile. Il budget medio pro-capite, sottolinea una nota, sarà di 400 euro a testa e genererà un giro d'affari da 6 miliardi di euro, cifra sostanzilamente in linea con gli altri ponti del 2023.



"Va però notato - si legge nella nota - che la propensione a partire che gli italiani manifestano oggi è inferiore, di circa 4 punti percentuali, a quella dichiarata solo un mese fa per la stessa ricorrenza, anche per l’incertezza del meteo che potrebbe scoraggiare le partenze".



Nonostante la breve durata dei soggiorni, un italiano su due ha deciso di recarsi al di fuori della propria regione e un italiano su 10 ha optato per una meta estera.



"Il mare stravince, scelto dal 36% degli intervistati, ma anche città, città d’arte e borghi totalizzano, complessivamente, un ottimo 27%. In buona posizione anche la montagna, con il 14% delle preferenze".