Venerdì 2 giugno Roma è stata interessata da un incendio, avvenuto intorno alle 14 nella zona dove si trovano gli uffici di Ota Viaggi, in largo Nino Franchellucci - zona Colli Aniene.

Purtroppo è Massimo Diana, direttore commerciale, a confermare su Facebook che nell’incendio sono stati coinvolti gli uffici del t.o., che “hanno subito danni ingenti a causa delle fiamme. Fortunatamente – spiega il manager – nessun membro dello staff era presente sul posto vista la chiusura per la celebrazione del 2 giugno”.



Raggiunto al telefono da TTG Italia, Diana fa sapere che "Ota Viaggi è comunque già al lavoro per riorganizzare tutti i servizi e tutte le attività, che sono già ripartiti oggi, pur con tutte le difficoltà causate dall'emergenza".



"Le linee telefoniche sono attive, ma consiglio comunque di utilizzare l'email per comunicare con il t.o., con la certezza di essere richiamati entro breve dal nostro staff. Daremo ovviamente la precedenza alle partenze programmate nelle prossime tre settimane, ma siamo già tutti al lavoro e speriamo di ridurre al minimo i disagi per agenzie e passeggeri".

Il manager spera poi di riuscire a ripristinare nell'arco di 24 ore anche il sistema di teleprenotazione.



Ota approfitta anche per ringraziare tutti i colleghi, collaboratori e amici che hanno manifestato solidarietà e vicinanza in questo delicato momento.