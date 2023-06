Fosun cede a Goldman Sachs i brand lifestyle di Thomas Cook

11:05

Goldman Sachs allunga sul turismo internazionale. Il colosso finanziario ha rilevato da Fosun Casa Cook e Cook’s Club, marchi lifestyle in precedenza parte del portfolio di Thomas Cook.

Goldman Sachs Asset Management mette così mano su una ricca offerta di proprietà distribuite tra Mediterraneo e Mar Rosso.



Complessivamente, riporta Travel Weekly, si tratta di 16 strutture in franchising situate in Grecia, Spagna, Turchia e Bulgaria.



Un portfolio che segna solo un punto di partenza. In una nota riportata sulla testata il Gruppo finanziario ha manifestato infatti l’intenzione di espandersi in altre destinazioni europee.



La notizia conferma le voci degli ultimi mesi riguardanti la messa in vendita da parte di Fosun di alcuni asset di Thomas Cook.