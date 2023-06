MagicLand festeggia la fine della scuola

13:59

Arriva la fine della scuola, e MagicLand, il parco di divertimenti di Valmontone, lancia un weekend dedicato agli studenti, con novità e iniziative dedicate agli under 18.

Il 9-10 e 11 giugno, infatti, per i minori di 18 anni l’ingresso al parco sarà scontato e all’interno sarà presente la mascotte ufficiale, Gattobaleno, per scattare la foto di fine anno scolastico.



Il parco attende gli ospiti per la stagione con due novità: Dungeons, il percorso ambientato in una prigione medioevale, e Cagliostro, il castello dell’omonimo Conte, dove il mago alchimista è stato rinchiuso e che quest’anno è stato completamente rinnovato con nuovi effetti speciali.



Sabato 10, inoltre, apertura prolungata per festeggiare la fine della scuola fino alle 22.