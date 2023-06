Isola Azzurra: più voli per Palermo, Catania e Olbia

10:24

Isola Azzurra investe sul trasporto per proporre un’offerta di qualità che sia accessibile alla clientela. “La crescente domanda e i prezzi dei voli spesso troppo alti rispetto alle esigenze dei clienti hanno spinto Isola Azzurra ad investire sul trasporto, con l’acquisizione di posti volo da compagnie in vuoto per pieno a supporto della programmazione” spiega Fabio Piraino, business developer del t.o.

Per Max Cintorino, direttore commerciale del t.o. “Era necessario dare un segnale importante in quelle aree dove, grazie ai nostri commerciali, siamo presenti nelle agenzie di viaggi; per questo abbiamo fatto pre-acquisti mirati dagli aeroporti di Torino, Roma Fiumicino, Napoli e Catania con destinazione Olbia, Palermo e Catania”.



I voli messi a magazzino dal t.o. sono disponibili ogni venerdì per tutta l’estate fino a metà settembre, sono abbinabili a tutti i prodotti a marchio Zeta Club & Resort ed al prodotto Platinum, e sono acquistabili sia attraverso l’area riservata al b2b sul sito web viaggiazzurra.com che chiamando il booking telefonico.



“Siamo certi che questa campagna sia uno strumento importantissimo di supporto alla vendita. Oggi più che mai, la raggiungibilità della meta rappresenta uno degli aspetti più complicati nell’organizzazione di una vacanza”.