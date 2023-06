Ami Assistance rinnova la polizza Amieasy: ecco tutte le novità

10:45

Arriva il restyling per l’assicurazione viaggi Amieasy. Il prodotto di Ami Assistance dedicato al comparto torna arricchito nei contenuti oltre che nella forma, con nuovi servizi per la tele-assistenza, orientati a rendere ogni viaggio ancora più sicuro e a prova di imprevisto. Questo in aggiunta a al servizio Doc-24 che porta il medico in videoconferenza sul display dello smartphone ovunque ci si trovi nel mondo.

“Grazie al nuovo servizio – spiega l’azienda in una nota - è possibile misurare alcuni tra i propri parametri vitali semplicemente guardando la fotocamera dello smartphone o del pc. Merito di un innovativo sistema disponibile su App e Digital Clinic Doc 24 che, in soli 30 secondi e senza utilizzare alcun device esterno, permette di mantenere monitorate la frequenza cardiaca, la variabilità del ritmo cardiaco (HRV), il livello di stress, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa”.



Altra new entry del prodotto riguarda la flessibilità: infatti ora la polizza potrà essere acquistata anche a prescindere da un pacchetto di viaggio e l’età massima del viaggiatore assicurabile passa ora da 75 a 80 anni.