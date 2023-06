Gruppo Bluvacanze, chiusa con successo 'The Challenge' dedicata al golf

08:00

Golf e turismo binomio vincente, almeno dai numeri diffusi al termine di ‘The Challenge by Bluvacanze e Vivere&Viaggiare’, chiusa con 160 gare in Italia e con il gran finale a Djerba.

Torneo consolidato per le agenzie di viaggi del Gruppo,The Challenge si trasforma da 5 anni in un’opportunità di affermare le vacanze sportive come prodotto ottimale per pricing e destagionalizzazione.



La gara, giocata con la formula della Ryder Cup, nasce da un progetto di Persimmon Golf, operatore specialista di tornei, di cui il Gruppo Bluvacanze è il main sponsor. Ha il pregio di accogliere centinaia di partecipanti, anche in tappe di qualificazione infrasettimanali, nei circoli più prestigiosi: da Villa d’Este a La Mandria di Torino, passando per i golf course di Asiago e diversi altri green italiani.



“Quest’anno abbiamo avuto 24 finalisti, che hanno generato un gruppo di oltre 100 persone complessive per la tappa conclusiva: per tutti loro, le nostre agenzie hanno organizzato la settimana nel resort di Valtur a Djerba, attività per gli accompagnatori non-golfisti e i 4 giorni di gara e premiazioni. Conclusa questa sfida, è già tempo di dare il via all’edizione 2023 che terminerà l’anno prossimo e, certamente, coinvolgerà almeno il doppio dei partecipanti: da passione inguaribile, il golf torna ad essere un motore di viaggi di qualità” commenta Francesco Guarneri, trade manager e responsabile agenzie dirette e customer care H24 del Gruppo Bluvacanze.