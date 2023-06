Chantal Bernini lascia Settemari e approda al Grand Hotel Billia

15:35

Chantal Bernini dopo tante stagioni con “la maglia” di Settemari torna a casa. L’ormai ex responsabile marketing del tour operator da qualche giorno ha infatti ripreso la via che da Torino porta in Valle d’Aosta per andare a ricoprire l’incarico di Room Division Manager del Grand Hotel Billia di Saint Vincent.

Un’altra uscita storica per l’operatore del gruppo Uvet che sta provando a riprendere il percorso di qualche stagione fa. I continui cambi di management negli ultimi anni non hanno favorito la ripartenza, ma Luca Patanè sta cercando di dare stabilità a questo brand. (r.v.)