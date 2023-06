di Isabella Cattoni

08:05

La notizia non è nuova, ma l’approccio sicuramente sì: lo sbarco di Explora Journeys sul mercato delle crociere di lusso in Italia va assumendo connotati sempre più precisi, sulla scorta di una domanda profondamente cambiata rispetto al pre pandemia.

L’ultima novità, che imprime un’accelerazione e un cambio di passo allo sviluppo del brand sul nostro mercato, è la nomina di Leonardo Massa (nella foto), managing director per l'Italia di Msc, a responsabile Italia anche di Explora Journeys.

Una bella sfida, che un capitano di lungo corso come Massa raccoglie con l’entusiasmo di sempre e con la certezza di poter trasmettere alle agenzie di viaggi il valore di un brand che “mancava sul nostro mercato”.



Brand per tutte le agenzie

“Vogliamo arrivare in tutte le agenzie - spiega il manager – perché la strategia è proprio quella di offrire un’ulteriore opportunità di vendita, un nuovo prodotto da proporre a una clientela alto spendente che si basa su valori condivisi”.



All inclusive di lusso

Explora Journeys fonda la propria offerta su un all inclusive di lusso, un prodotto “che prevede soste più lunghe nei porti, ma soprattutto la possibilità di attribuire un valore diverso al proprio tempo, decidendo con la massima libertà cosa fare e quando, senza i classici tempi fissi imposti dalla crociera. Intendiamoci: non ci rivolgiamo ai viaggiatori che si spostano con il jet privato, ma a una fascia di clientela con buona disponibilità economica, che magari già ci conosce oppure che ci sceglierà per la prima volta”.



Una storia che si ripete

Il dado è tratto, ma Massa è sicuro di portare anche questa volta a casa il risultato: “Mi sembra di ripercorrere una storia già vissuta, quando una ventina d’anni fa abbiamo iniziato a sfatare il mito, tutto italiano, che la crociera fosse un prodotto per anziani, noioso e comunque appannaggio di una nicchia di affezionati. E’ tempo di ripercorrere lo stesso cammino per portare in agenzia prima e al cliente finale poi un concetto di crociera di lusso moderno, in linea con i tempi”.



Prodotto unico

A cominciare dalla tipologia di offerta: “Quello di Explora Journeys è un prodotto assolutamente unico, che si basa su una flotta di navi come non ne esistono attualmente sul mercato. La qualità dell’hardware parla da sola e il risultato sarà evidente già nelle 461 suite di Explora I”.

Explora I partirà per il suo viaggio inaugurale il 17 luglio da Southampton, nel Regno Unito, per un itinerario di15 notti tra i fiordi norvegesi e oltre il circolo polare, arrivando infine a Copenaghen.



La strategia

Ma prima di allora la strategia di Massa sarà già pienamente operativa: “Explora disporrà di una rete vendita ad hoc e al contact center avrà consulenti dedicati. Gli investimenti sul brand saranno ottimizzati e migliorati. Ma con una mission imprescindibile: quella di portare il prodotto in agenzia, un canale che negli ultimi 20 anni si è rivelato strategico per lo sviluppo di Msc e che saprà accompagnarci anche questa volta nella crescita del nuovo brand”.