12:56

Enrica Montanucci torna a parlare dei 39 milioni lungamente attesi e non ancora arrivati al comparto turistico. In un post su Facebook, il presidente di Maavi ha annunciato oggi una prima risposta concreta, ricevuta proprio questa mattina.

“Il decreto è alla firma del ministro per quanto riguarda la distribuzione ai soggetti sotto il de minimis (quelli cioè che non hanno percepito più di 200 milioni nel triennio). Ancora non è arrivata l'autorizzazione per quelli sopra, ma, la notizia molto interessante è la richiesta di un’importante integrazione al fondo. Che non ferma i 39 milioni, ma che potrebbe vederli integrare”.



Prudenza

La prudenza è condivisibile e Montanucci aggiunge: “Non ci crediamo fino a che non vediamo” arrivare concretamente i fondi, ma nel frattempo “dico solo una cosa: non mollare mai è l'unica strada che porta soluzioni. E in questo Maavi merita attenzione”.