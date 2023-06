di Amina D'Addario

14:02

Intesa Sanpaolo mette a disposizione 10 miliardi di euro di nuovo credito per sostenere il settore del turismo, di cui 3 miliardi destinati alle imprese del Mezzogiorno. Il nuovo plafond si aggiunge agli oltre 7 miliardi di liquidità già erogati alle aziende del comparto dalla pandemia ad oggi.

L’iniziativa, illustrata questa mattina a Napoli in un convegno intitolato “Turismo al Sud: tendenze, impatti e dinamiche”, punta a favorire nuovi investimenti e a rafforzare la transizione ecologica delle realtà ricettive lungo tre assi chiave: riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture, sostenibilità ambientale dell’offerta attraverso il rinnovamento di strutture e servizi, digitalizzazione del modello di servizio.



I piani

La misura rientra nel più ampio piano del Gruppo che prevede da qui al 2026 erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del Pnrr.



“Oggi rinnoviamo e rilanciamo il nostro impegno a favore dell’industria turistica, uno dei settori di punta dell’economia italiana e meridionale che già quest’anno può agganciare la ripresa economica e renderla strutturale - ha commentato Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -. Oggi è cruciale avviare una politica di investimenti che sia idonea a incrementare e mantenere nel tempo il nostro vantaggio competitivo e valorizzare in termini di qualità della nostra accoglienza il nostro patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico”.