Gruppo Oltremare, dipendenti in pista nella campagna 'Viaggiamo Oltre'

14:20

Nuova campagna social del Gruppo Oltremare, che lancia ‘Viaggiamo Oltre’, con protagonisti i propri collaboratori.

Da oggi e per la durata di un mese, lo staff di esperti di viaggio dei marchi Oltremare, Caleidoscopio e Scenario Italia diventerà testimonial dell’azienda per promuovere il servizio a disposizione delle agenzie di viaggi.

La serie, che riporta una frase identificativa per ciascun collaboratore ripreso in ambito lavorativo, è dedicata alle destinazioni programmate ma nasce col presupposto di dar valore a chi ogni giorno mette a disposizione del mercato le proprie capacità, risultando un esempio di disponibilità, sensibilità e preparazione tecnica.



“Anche se viviamo in un'epoca caratterizzata da rapidi progressi nell'automazione e nell'intelligenza artificiale, circondati dal digitale, crediamo fortemente che siano le persone tuttora a fare la differenza - sottolinea Paolo Sacchi, responsabile comunicazione del Gruppo -. Nel caso di un tour operator tradizionale , al netto degli strumenti a disposizione del mercato, la capacità dei collaboratori è un elemento imprescindibile. La preparazione del personale, le qualità individuali, professionali, l'attitudine all'ascolto sono fattori determinanti per creare un ambiente di lavoro positivo e soprattutto dare valore all’azienda e, in definitiva, al servizio offerto. Per questo motivo la campagna ‘Viaggiamo Oltre’ è stata concepita per sottolineare chi, in orario d’ufficio o in reperibilità h24, è davvero protagonista ed è il valore aggiunto per cui da oltre 30 anni agenzie di viaggi si affidano al nostro Gruppo”.