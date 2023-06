Msc Euribia, oggi il battesimo a Copenaghen

15:35

Si svolgerà questa sera, nel porto di Copenaghen, la cerimonia di battesimo di Msc Euribia, 22a nave della flotta e seconda ad essere alimentata con Gnl.

Madrina dell’evento sarà Sophia Loren, che ha battezzato anche le precedenti unità di Msc Crociere. A condurre la serata sarà Sarah Grünewald, attrice e modella danese, mentre Bob Sinclar, dj e produttore discografico francese di fama internazionale, intratterrà gli ospiti durante la serata di gala.



“Nel giro di appena sei mesi – ha commentato il managing director di Msc, Leonardo Massa - la compagnia ha varato tre navi altamente innovative dal punto di vista ambientale, tecnologico e dell’esperienza di bordo, portando la flotta a raggiungere 22 navi, con una capacità complessiva di circa 90 mila posti letto. Questo ci permette di arricchire l’offerta di itinerari in tutti i mari del mondo. Msc Euribia è una nave costruita pensando al futuro. Con la sua consegna abbiamo fatto un altro grande passo avanti verso il nostro obiettivo di zero emissioni nette di gas serra. Per noi è importante che le navi costruite oggi siano pronte ad accogliere i nuovi carburanti sostenibili che si profilano all'orizzonte. Vogliamo inoltre garantire il veloce riadattamento alle nuove tecnologie che contribuiranno a ridurre le emissioni di gas serra fino a un loro totale abbattimento".



A bordo di Msc Euribia sono presenti le tecnologie ambientali più moderne al mondo, tra cui sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di depurazione dei gas di scarico.



Msc Euribia opererà in Nord Europa con partenze per crociere di 7 notti da Kiel e Copenaghen verso i fiordi norvegesi tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.