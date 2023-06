Contratto nazionale per i lavoratori dell’animazione: firmato oggi il rinnovo

17:27

È stato siglato oggi, 8 giugno, il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale lavoro per i dipendenti delle aziende di animazione, spettacolo turistico, contatto, miniclub, babysitting, ludoteche e sport.

Nel nuovo contratto, oltre agli attesi aumenti retributivi, è data centralità alla promozione di iniziative formative e di inserimento e di riqualificazione professionale che individuano il riferimento in FondIitalia (Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua) per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua, nonché a sistemi di bilateralità volti a migliorare il clima aziendale e a sostenere i dipendenti, attraverso l’ente bilaterale Ebintur che offre prestazioni mirate ad imprese e lavoratori e il Fondo di integrazione sanitaria che offre copertura delle spese sanitarie dei dipendenti.



Un’azione che giunge in un periodo strategico dell’anno, proprio nell’imminenza della stagione turistica e dopo gli anni delle restrizioni che hanno pesantemente influito sul comparto.



“Abbiamo fortemente voluto il nuovo Ccnl per armonizzare le rinnovate necessità sviluppo di un settore molto dinamico, fondamentale per l’intera filiera del turismo leisure – dice Enzo Carella (nella foto), presidente FederTerziario Turismo -. I lavoratori e le imprese che operano nell’ambito dell’intrattenimento, dell’animazione e delle professioni assimilate avranno a disposizione strumenti normativi adeguati per valorizzare le competenze maturate e pianificare lo sviluppo delle risorse”.



Si tratta, prosegue il presidente della federazione di categoria, di un passo avanti per “far emergere dal cono d'ombra migliaia di lavoratori del settore e fornire alle imprese supporti chiari per gestire professionalità sempre più rilevanti per l'intera filiera. Lo consideriamo un sostegno concreto - conclude Carella - ai risultati attesi per questa nuova stagione che ci auguriamo in linea con le ultime previsioni che parlano di una crescita in doppia cifra”.