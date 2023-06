Idee per Viaggiare: obiettivo formazione con l'Accademia Creativa del Turismo

08:47

Idee per Viaggiare continua sulla strada della formazione e, a distanza di alcuni mesi dall’inizio della collaborazione con Accademia Creativa del Turismo, traccia un primo bilancio delle attività organizzate.

Act opera da 15 anni nel campo della formazione turistica; sono prevalentemente tre le sessioni, nel periodo compreso fra ottobre e maggio. I corsi disponibili spaziano dal travel designer all’alberghiero, dal travel al turismo sostenibile e responsabile, fino al turismo outdoor che forma anche guide ambientali. Nella primavera 2023 i corsi formativi che hanno riscosso maggiore successo sono stati quelli di travel designer e turismo sostenibile.



Il 2023 presenta anche la nuova edizione del master in tourism management che vedrà per la prima volta la partecipazione attiva di Idee per Viaggiare, attraverso i propri collaboratori specialisti di destinazione e le proprie risorse strutturali e tecniche.



“È nostra intenzione contribuire a colmare il gap che attualmente esiste fra la domanda di persone qualificate e le risorse realmente disponibili – commenta il ceo di Iee per Viaggiare, Danilo Curzi (nella foto) -. Formare risorse per il mercato è un processo sfidante, dedicato a persone motivate; ci impegniamo a strutturare corsi con personale che conosce la concretezza, che sa tramettere la passione per il lavoro più bello del mondo”.



I master si sviluppano nell’arco di 4 mesi, per un totale di 500 ore di formazione, mentre i corsi hanno una durata media di 2 mesi. Comprendono lezioni in aula, contenuti in streaming, sportello per esercitazioni, percorsi didattici personalizzati, visite didattiche. Rispondono al mutato target, che dallo studente post diploma o post laurea si è esteso anche ai professionisti.



Maurizio Di Marco, titolare Act, aggiunge: “Forniamo competenze tecnico-operative e manageriali a persone che vogliono seriamente lavorare nel turismo. Garantiamo certificazioni internazionali, borse di studio, possibilità di sbocco con i partner e con noi direttamente, inteso come Idee per Viaggiare e Act Travel. Ad esempio, in questo momento abbiamo persone in stage in Inghilterra, Irlanda e Malesia. Mettiamo a disposizione anche uno spazio a Milano e il 16 giugno ci sarà un open day sui nostri corsi, a partire dalle ore 14 presso la sede di Idee per Viaggiare, in via dei Magazzini Generali 18/20 a Roma”.