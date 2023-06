di Alberto Caspani

08:32

La ‘stylosophy’ di Going prende il volo dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Dal 18 giugno, e fino al prossimo 29 ottobre, il tour operator del gruppo Msc Crociere mette a disposizione voli charter Aeroitalia diretti a Sharm el Sheikh ogni domenica, con rotazioni pomeridiane e serali perfettamente calibrate per sfruttare al meglio le giornate di viaggio.

“I nostri ospiti saranno accolti presso il 5 stelle Sunrise Diamond Beach Resort - spiega Maurizio Casabianca (nella foto a destra insieme a Dario Nanna, commercial aviation dept. di Sacbo), chief commercial & operations officer Going -, struttura completamente rinnovata ad Al Fanar, nella baia corallina di Ras Um Sid: offre quattro spiagge private, sei ristoranti (di cui cinque à la carte) con trattamento soft all inclusive e dine around, nonché una visita gratuita ‘Day 2’ a Sharm el Sheikh e un ampio pacchetto escursioni rivolte anche al Sinai. Ogni servizio è oggi programmabile attraverso la nuova app What’s Going on”.



Considerato l’ottimo andamento delle prenotazioni, che contano su un bacino di 200 posti a settimana, l’operatore prevede non solo un’estate ad alti livelli, ma è già al lavoro per prolungare la stagione da novembre a marzo, oltre che sulla programmazione estiva 2024. Grazie al nuovo itinerario ‘Egitto, Mar Rosso, Arabia Saudita’ di Msc Crociere, che prevede l’ultimo scalo proprio a Sharm, il soggiorno può essere combinato prima o dopo l’avvio della crociera, usufruendo pure delle connessioni con Ita Airways.



Con l’operazione su Sharm el Sheikh, Going aggiunge quindi un ulteriore tassello al piano di sviluppo integrato che si basa sulle sinergie fra i diversi attori del gruppo Going e che vede impegnato in prima fila Going Resort.